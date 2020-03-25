Песчаные бури в Казахстане стали причиной дымки над Астраханью

АСТРАХАНЬ, 25 марта. /ТАСС/. Сезон песчаных бурь в Казахстане стал причиной дымки, которая держится над Астраханью и ближайшими районами области вторые сутки, сообщила журналистам ведущий синоптик регионального ЦГМС Татьяна Матвеева на брифинге, посвященном пожарной обстановке в регионе в среду.

Во вторник Астрахань накрыла дымка, похожая на смог, что вызвало беспокойство у местных жителей в соцсетях.

"Над Астраханью мгла - атмосферное явление. Помутнение воздуха из-за скопления в нем пыли или дыма. У нас еще и соль. Мгла пришла из Казахстана, там восточные ветра до 20 метров", - сказала Матвеева, уточнив, что химических веществ в составе воздуха не обнаружено.

Замруководителя главного управления МЧС по Астраханской области Сергей Авраменко на брифинге добавил, что на территории региона не зафиксировано крупных пожаров. "Есть небольшие возгорания, но они не способны накрыть город такой дымкой. Региональный Роспотребнадзор передает, что состав воздуха не опасен для человека ", - отметил он.

Специалисты прогнозируют улучшение видимости в городе 28 марта.

ГУ МЧС по Астраханской области зафиксировало 599 ландшафтных пожаров на территории региона с начала года. Зарегистрировано 278 термических аномалий, 137 из которых подтвердились.