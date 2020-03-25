Власти Москвы попросили BlaBlaCar приостановить все поездки

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Сервис BlaBlaCar просят приостановить поездки пользователей из-за ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Москве. Об этом сообщается в среду в официальном Twitter-аккаунте московского транспорта.

"Официально обращаемся к BlaBlaCar - в соответствии с указом мэра и введенным режимом повышенной готовности просим приостановить все поездки. Отсутствие системы контроля за здоровьем водителей влечет за собой возможность распространения коронавируса, это слишком опасно", - написано в сообщении.