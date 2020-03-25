{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Москвы попросили BlaBlaCar приостановить все поездки

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Сервис BlaBlaCar просят приостановить поездки пользователей из-за ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Москве. Об этом сообщается в среду в официальном Twitter-аккаунте московского транспорта.

"Официально обращаемся к BlaBlaCar - в соответствии с указом мэра и введенным режимом повышенной готовности просим приостановить все поездки. Отсутствие системы контроля за здоровьем водителей влечет за собой возможность распространения коронавируса, это слишком опасно", - написано в сообщении.

Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
В ВОЗ назвали недостаточными меры по самоизоляции населения для победы над коронавирусом
Тедрос Аданом Гебрейесус подчеркнул, что необходимы "агрессивные меры по поиску, изолированию, тестированию, лечению и выявлению контактов больных людей со здоровыми"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС