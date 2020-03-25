В США за сутки выявили более 10 тыс. случаев заражения коронавирусом

ВАШИНГТОН, 25 марта. /ТАСС/. Более 10 тыс. случаев заражения новым коронавирусом выявлены на территории Соединенных Штатов за последние сутки, их общее количество превысило 61 тыс. Такие данные приводит в среду Университет Джонса Хопкинса, который в реальном времени производит подсчеты на основе сводок властей страны, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и других официальных источников.

Во вторник, по сведениям университета, количество случаев заболевания превысило 50 тыс. На данный момент в стране умерли около 830 человек, выздоровели 354 человека. В субботу США стали третьей страной в мире по количеству зафиксированных случаев заболевания коронавирусом. Координатор Белого дома по борьбе с распространением инфекции Дебора Биркс во вторник заявила, что зарегистрированное число случаев заражения на территории Соединенных Штатов будет в ближайшее время увеличиваться из-за активизации обследований на предмет наличия инфекции.

На втором месте, по данным университета, находится Италия с 74,3 тыс. случаев заболевания, а на первом месте Китай. На его территории зафиксированы 81,6 тыс. случаев инфицирования.

Всего в мире, по данным университета, подтверждено около 454,3 тыс. случаев заболевания, 20,5 тыс. человек умерли, 113 тыс. выздоровели.