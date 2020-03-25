СМИ: более 200 немцев умерли от последствий заражения коронавирусом

БЕРЛИН, 25 марта. /ТАСС/. Свыше 200 граждан ФРГ умерли от последствий заражения новым коронавирусом, заразились более 37 тыс. Такие новые данные привел в среду телеканал n-tv со ссылкой на собственный анализ сведений, поступивших из федеральных земель ФРГ.

По его данным, число случаев заражения за сутки выросло примерно на 4 тыс., до 37 011. Умерли 203 немца, что примерно на 50 больше, чем днем ранее. Это самый большой скачок смертности от коронавируса в Германии с момента начала регистрации летальных исходов.