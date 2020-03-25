В Черногории около 500 россиян ожидают возвращения на родину

БЕЛГРАД, 25 марта. /ТАСС/. Около 500 российских туристов ожидают возвращения из Черногории на родину. Об этом сообщил в среду корреспонденту ТАСС источник в авиационной отрасли страны.

"В Черногории остаются около 500 граждан России. Есть также граждане стран СНГ", - указал источник.

Как сообщили ранее ТАСС в посольстве РФ в Черногории, российские дипломаты активно работают над составлением полного списка желающих выехать из страны и ведут переговоры с черногорской стороной об организации возвращения россиян на родину. С 18 по 22 марта из Черногории в Россию рейсами российских авиакомпаний "Победа", "Сибирь" и "Аэрофлот" улетели 1344 человека, сообщили в дипмиссии.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что россияне, которые не подадут информацию о себе в посольства и консульства до 14:00 26 марта, когда закрываются списки на оказание помощи в возвращении, должны будут самостоятельно искать пути, как добраться домой.