В Стокгольме за сутки удвоилось число жертв коронавируса

СТОКГОЛЬМ, 26 марта. /ТАСС/. В Швеции 37 зараженных коронавирусом умерли в столичном регионе, из них 18 - за последние сутки. В настоящее время число подтвержденных случаев инфицирования выросло на 111 и составляет 1070, в больницах 300 человек, из которых 65 - в отделениях интенсивной терапии, сообщил на пресс-конференции в среду ответственный муниципалитета по вопросам здравоохранения Бьорн Эрикссон.

Всего в Швеции объявлено о 2510 зараженных.

"Мы наблюдаем значительный рост числа инфицированных, - заявил он. - Пришел шторм. Мы не знаем, насколько он будет сильным, но мы в его центре".

По его словам, в регионе нехватка медицинского персонала. "Мы просим всех людей с медицинским образованием внести свой вклад. Мы просим сотрудников, занятых неполный рабочий день, увеличить количество часов, мы просим тех, кто только что вышел на пенсию, вернуться", - призвал Эрикссон. Он не исключает ухудшения ситуации.