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Распространение коронавируса нового типа

Число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 414 тыс.

Умерли почти 18,5 тыс. человек
Описание
© EPA-EFE/Andreu Dalmau

ЖЕНЕВА, 26 марта. /ТАСС/. В общей сложности 414 179 заразившихся коронавирусом и 18 440 умерших было зарегистрировано в мире по состоянию на 10 часов утра по женевскому времени (12:00 мск) 25 марта. Об этом сообщила в среду в Женеве в своем ежедневном информационном бюллетене Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Согласно приведенной статистике, за сутки число заразившихся увеличилось более чем на 40 тыс. человек, число летальных исходов выросло на 2202. Больше всего заболевших и умерших отмечено в Европейском регионе - 220 516 и 11 986 случаев соответственно. За сутки число заболевших там выросло на 20 007, а умерших - на 1797.

На втором месте - Западно-Тихоокеанский регион, к которому, в частности, отнесены Китай, Республика Корея и Япония. В нем по состоянию на 25 марта зафиксировано 97 766 заболевших и 3518 летальных исходов. Третью позицию занимают Южная и Северная Америка, где коронавирусом заразились в общей сложности 60 834 человека и 813 умерли. За сутки о выявлении коронавируса объявили две новых страны (территории).

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Распространение коронавируса нового типа
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В Великобритании число умерших пациентов с коронавирусом достигло 465
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