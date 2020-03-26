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Распространение коронавируса нового типа

Студентов российских вузов отправят на каникулы с 28 марта по 5 апреля

Такие меры принимаются в целях профилактики коронавируса
Описание
© Сергей Карпов/ТАСС

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков распорядился отправить студентов вузов на каникулы с 28 марта по 5 апреля в целях профилактики коронавируса, сообщила пресс-служба министерства со ссылкой на приказ главы ведомства.

"Приказываю руководителям находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования РФ организаций, реализующих образовательные программы высшего образования и соответствующие дополнительные образовательные программы, обеспечить предоставление обучающимся каникул с 28 марта 2020 года по 5 апреля 2020 года", - говорится в документе.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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