Apple предоставит более 10 млн медицинских масок США и европейским странам

НЬЮ-ЙОРК, 26 марта. /ТАСС/. Американская компания Apple предоставит более 10 млн медицинских масок властям США и европейских стран, наиболее пострадавших от пандемии COVID-19 (заболевания, вызываемого новым коронавирусом). Соответствующее заявление опубликовал в среду в своем Twitter генеральный директор компании Тим Кук.

"Я с гордостью сообщаю, что у нас есть возможность выделить 10 млн масок Соединенным Штатам и еще несколько миллионов - наиболее пострадавшим регионам Европы, - отметил глава Apple. - Наша команда сейчас работает над тем, чтобы приобрести маски у наших поставщиков в сотрудничестве с властями по всему миру".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 440 тыс. человек, зафиксировано более 20 тыс. смертельных исходов.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 62 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли около 8930 человек, 354 инфицированных выздоровели.