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Распространение коронавируса нового типа

Специалисты Минобороны РФ прибыли в Бергамо для оказания помощи в борьбе с коронавирусом

Колонна российской спецтехники с военными специалистами Минобороны России будет дислоцироваться в одном из эпицентров эпидемии, где зарегистрировано большое число инфицированных и умерших

БЕРГАМО /Италия/, 26 марта. /ТАСС/. Российские военные специалисты прибыли в город Бергамо, где будут оказывать помощь в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщили в четверг журналистам в Министерстве обороны РФ.

"Колонна специальной техники с военными специалистами Минобороны России прибыла на аэродром Орио-аль-Серио в г. Бергамо, где будет дислоцироваться совместный итальяно-российский штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией", - сказали в российском военном ведомстве. Бергамо (область Ломбардия) является одним из эпицентров эпидемии, где зарегистрировано большое число инфицированных и умерших.

Военнослужащие РФ совершили марш с авиабазы ВВС Италии Пратик-ди-Маре (находится в 30 км юго-западнее Рима). Общая протяженность маршрута составила около 600 км. Марш совершали 22 единицы российской специализированной автомобильной техники, а также автобусы с военными специалистами, автомобили сопровождения и технического обеспечения, предоставленные итальянской стороной.

"В составе колонны в г. Бергамо прибыли мобильный комплекс анализа и диагностики, высокопроизводительные мобильные средства дезинфекции с запасом дезинфицирующих средств, специальным оборудованием для оказания квалифицированной помощи тяжелым пациентам, пострадавшим от коронавирусной инфекции. На всем пути следования российскую технику сопровождали автомобили карабинеров Италии", - уточнили в Минобороны.

После уточнения задач российские специалисты приступят к мероприятиям по оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекции, добавили в российском военном ведомстве.

Помощь Италии

В субботу во время телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Италии Джузеппе Конте была достигнута договоренность, что Россия окажет необходимую помощь итальянской стороне в борьбе с коронавирусом.

С вечера 22 марта до утра 25 марта в Италию прибыли 15 самолетов, которые доставили туда около 100 российских военных вирусологов и специалистов МО РФ в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад для борьбы с коронавирусом, а также оборудование для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий.

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ИталияРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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