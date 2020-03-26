Власти Бразилии выступают за сохранение карантинных мер в связи с коронавирусом

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 26 марта. /ТАСС/. Правительство Бразилии считает изоляцию и социальное дистанцирование правильной мерой в условиях распространения эпидемии коронавируса. Об этом в ходе пресс-конференции заявил в среду вице-президент страны Антониу Гамилтон Моурау.

"Пока что в правительстве придерживаются единого мнения: изоляция и социальное дистанцирование. Ведется дискуссия, и в своем вчерашнем обращении президент [Жаир Болсонару] хотел высказать разделяемую всеми обеспокоенность, так сказать, второй волной коронавируса. Первая волна - вопросы здравоохранения, вторая - экономики", - приводит слова политика газета Folha de S.Paulo. При этом, признает Моурау, в своем телеобращении к нации президент Бразилии, вероятно, не слишком удачно выразился, что стало поводом для его резкой критики со стороны различных политиков, в том числе прежде относивших себя к его соратникам.

Во вторник Болсонару выступил против введения карантинных мер и ограничений на работу в отдельных секторах экономики ради борьбы с пандемией. По словам главы государства, инфекция представляет опасность только для людей старше 60 лет, а летальные случаи у здоровых пациентов младше 40 лет являются редкими. В среду он также предложил вместо всеобщей изоляции применять подобные меры только в отношении граждан, относящихся к группе риска, в то время как остальные, по его мнению, должны вернуться к работе, чтобы не допустить краха экономики страны. Как полагает Моурау, сперва все же следует дождаться завершения объявленного местными властями периода самоизоляции, чтобы понять влияние этих мер на динамику распространения инфекции.

Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля в Сан-Паулу, на следующий день после окончания основных карнавальных праздников, сопровождавшихся массовыми гуляньями. К настоящему времени число инфицированных превысило 2,5 тыс. во всех 26 штатах и столичном федеральном округе, 57 заболевших умерли. На этом фоне региональные и муниципальные власти, в том числе руководители штатов Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро, призвали граждан к самоизоляции, закрыли образовательные учреждения, большинство торговых заведений, ограничили движение транспорта и населения.