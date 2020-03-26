Супруга Ярошенко сообщила, что летчик болен ОРВИ, но не получает помощь из-за коронавируса

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 марта. /ТАСС/. Российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий наказание в исправительном учреждении в США, заболел ОРВИ, но не получает медицинскую помощь из-за ситуации с коронавирусом в стране. Об этом ТАСС в четверг сообщила супруга россиянина Виктория Ярошенко.

"Общалась [с Константином]. Он вторую неделю болеет каким-то ОРВИ. В санчасть не может попасть, потому что все врачи, видимо, в госпиталях. То есть у них там никого не принимают", - сказала собеседница агентства.

Ярошенко отбывает наказание в пенитенциарном учреждении "Данбери" в штате Коннектикут, который, по словам супруги россиянина, является одним из наиболее неблагополучных по распространению коронавируса из-за близости к Нью-Йорку. "Дело времени, когда занесут этот вирус в тюрьму, потому что охранники, служащие ходят на работу, движение есть", - поделилась своими опасениями жена летчика.

Как отметила Ярошенко, у супруга сильно снижен иммунитет, что является результатом плохого питания в американской тюрьме. "Поэтому, я боюсь, если туда коронавирус зайдет, заразится в первую очередь Костя", - сказала она.

Ранее на этой неделе адвокат россиянина Алексей Тарасов заявлял ТАСС, что подаст прошение в суд об освобождении Ярошенко из-за ситуации с коронавирусом. Ярошенко давно испытывает проблемы со здоровьем. Так, 27 февраля россиянин пожаловался сотрудникам российской дипломатической миссии на проблемы с одной из ног, а также высказал предположение, что у него мог произойти микроинсульт. При этом в медсанчасти исправительного учреждения жалобы Ярошенко проигнорировали. Только после вмешательства дипломатов медики начали оказывать ему необходимую помощь.

Ярошенко был приговорен в США 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. Он полностью отрицает вину, считает свой арест провокацией, а дело сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.