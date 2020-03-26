Американцы привыкают к карантину. Без общения с друзьями, автобусных поездок и рукопожатий

НЬЮ-ЙОРК, 26 марта. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Власти большинства штатов и городов США на текущей неделе ввели новые, более жесткие меры карантина и ограничений деятельности жителей в целях предотвращения быстрого распространения пандемии коронавируса. Корреспондент ТАСС пообщался в среду с жителями разных регионов страны, которые рассказали об изменившихся реалиях своей жизни. В штате Нью-Джерси совсем отменили автобусы и перевели правила работы госпиталей на новые принципы. Если подъехать к больнице на машине, сотрудники просят не покидать салона, спрашивают о симптомах заболевания, контактах с иностранцами и при необходимости "под конвоем" ведут тестировать на вирус.

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Жители Нью-Йорка рассказывают, что если раньше в случае недомогания надо было ехать на прием к врачу, то теперь приходить в медучреждение с температурой и симптомами респираторных заболеваний строго запрещается - консультацию больные получают по телефону, и чаще всего им рекомендуется лечиться в домашних условиях. Социальное расстояние В Нью-Йорке общественный транспорт ходит с большими перерывами, да и желающих им воспользоваться стало гораздо меньше. При этом в автобусы надо заходить не в первую дверь, как до карантина, а в последнюю - чтоб не заразить водителя. С этой же целью плата за проезд в городе вовсе отменена. Нью-Йоркское метро опустело, и редкие пассажиры при входе надевают маски и перчатки. Во многих магазинах и аптеках американских городов владельцы сделали специальную разметку на полу, регулирующую так называемое "социальное расстояние", которого должны придерживаться покупатели в очередях. "В штате Алабама во всех магазинах соблюдают дистанцию в два метра, люди ходят за покупками в перчатках, хотя многие потом бросают их на выходе", - рассказала ТАСС жительница Милбрука. По ее словам, в отдельных магазинах ввели квоту на вход, когда в помещении может находиться одновременно определенное количество покупателей, остальные же стоят у входа в очереди с соблюдением "социального расстояния".

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В штате Мэриленд жителям рекомендовано не собираться компаниями больше десяти человек. В магазины также запускают лишь 10 покупателей и следующему разрешают заходить, только если один человек выйдет, в результате у магазинов порой образуются длинные очереди. На входе в продуктовые часто стоят сотрудники магазина, которые раздают антисептик, следят, чтобы люди протерли руки, затем их просят надеть одноразовые перчатки. "В Массачусетсе закрыто все, кроме аптек, продуктовых, алкогольных магазинов, банков и заправок. Когда выходим на улицу, ни к кому не приближаемся, со знакомыми общаемся на большом расстоянии. Хотя на улицах людей много, но все кучкуются семьями, обособленно, прежнего ажиотажа в магазинах больше нет", - рассказала жительница штата. Время пожилых Во многих городах страны владельцы магазинов ввели так называемое "время пожилых" - когда за час от открытия или в первые утренние часы пропускают только покупателей старше 65 лет, чтобы избежать их контакта с молодыми людьми. Жители многих городов, завидев приближающегося навстречу пожилого человека, часто переходят на другую сторону или стараются обойти его по проезжей части, чтобы не стать невольным переносчиком вируса, который, как известно, чаще всего опасен именно для людей старшего возраста. Власти некоторых регионов страны стали вводить штрафы для тех, кто не подчиняется законам карантина. "В штате Вашингтон все предприятия и школы закрыты, еду в ресторанах продают только навынос, - рассказывает Татьяна. - Выходить из дома можно, но не разрешается гулять группами - иначе можно получить штраф в размере $500".

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В большинстве штатов жителям рекомендовано не посещать детские площадки, не собираться компаниями, однако не все следуют советам властей. В Нью-Йорке подростки часто гуляют вместе, играют в спортивные игры. Нередко можно увидеть, как к ним подъезжает патрульная полицейская машина, и в громкоговоритель транслируется запись о правилах соблюдения карантина, хотя чаще всего молодежь не обращает на это внимания. Взрослые жители Нью-Йорка сетуют, что отсутствие строгих мер и штрафов могут вскоре привести к ситуации, сравнимой с итальянской эпидемией. "Если вы окажетесь на Брайтоне, то можно подумать, что там люди вообще не слышали о вирусе - гуляют, общаются, пожимают друг другу руки, ходят в гости, никаких масок, никаких средств защиты нет, - с сожалением заметила Виктория. - Бруклин всегда был не такой, как остальная страна". Из штата Вирджиния несколько собеседников ТАСС пожаловались, что жители с легкомысленностью относятся к рекомендациям врачей по карантину, часто ходят друг к другу в гости, стоят близко на улице и общаются. При этом в магазинах дефицит многих товаров. В связи с этим жители стали гораздо чаще использовать интернет-ресурсы по доставке продуктов онлайн. Оставайся, где живешь В штате Флорида, где эпидемия распространяется не так сильно, как в северных регионах, власти принимают предупреждающие меры: в ряде городов, в том числе Майами, Орландо и Сарасоте, введен комендантский час (как правило, с 23 часов до пяти утра), пляжи, общественные бассейны, спортзалы и парки закрыты для посещения. По свидетельству жителя одного из прибрежных городов, "люди массово скупают алкоголь, и теперь нередко можно увидеть, как на скамейке сидит кто-нибудь в одиночестве и пьет шампанское прям из бутылки". В ряде штатов, в том числе Техасе, власти ввели режим "Shelter-in-Place", предписывающий оставаться на месте проживания, когда людям запрещается без особой надобности выходить из дома. "Рестораны навынос и доставку не работают, в магазин запускают отдельными небольшими группами, на кассах и на полках магазинах повесили объявления, что нельзя приближаться друг к другу", - рассказала жительница Остина. По ее словам, в продуктовых магазинах большой дефицит товаров. "Чтобы найти мясо, курицу, яйца и молоко, надо попотеть - в прямом и переносном смысле слова (температура в Техасе 36 градусов по Цельсию). Накануне я потратила весь день, чтобы купить продукты - стояла по 30-40 минут в очередях на вход в магазин, и в каждом находила либо яйца, либо мясо, либо еще что-то. Все магазины не первой необходимости закрылись, а продуктовые и аптеки сократили время обслуживания", - добавила она.

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