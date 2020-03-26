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Распространение коронавируса нового типа

Два пассажира судна Grand Princess умерли из-за болезни, вызванной новым коронавирусом

Всего инфицированы 103 пассажира лайнера

НЬЮ-ЙОРК, 26 марта. /ТАСС/. По меньшей мере два пассажира круизного судна Grand Princess умерли в результате заболевания, вызванного новым коронавирусом. Соответствующие данные Министерства здравоохранения и социальных служб США опубликовала в среду газета USA Today.

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Согласно распространенной информации, летальные исходы заболевания были зафиксированы 21 и 23 марта. Всего, уточняет издание, обследование на наличие нового коронавируса прошли 1103 пассажира судна. К настоящему моменту инфекция выявлена у 103 из них, анализы 699 пассажиров дали отрицательный результат.

Лайнер Grand Princess компании Princess Cruises, следовавший по маршруту Хило (штат Гавайи) - Энсенада (Мексика), в начале марта был направлен в порт Сан-Франциско (Калифорния) после того, как на его борту был выявлен 21 случай заражения новым коронавирусом. Всего, по данным компании-оператора, на борту судна находились 3533 человека: 2422 пассажира и 1111 членов экипажа. В их числе, по данным посольства России в США, были четверо россиян, все они - члены экипажа. 17 января "все пассажиры и больше половины членов экипажа" судна сошли на берег в порту Окленда.

Теги
СШАРаспространение коронавируса нового типа
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