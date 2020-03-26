Два пассажира судна Grand Princess умерли из-за болезни, вызванной новым коронавирусом

Согласно распространенной информации, летальные исходы заболевания были зафиксированы 21 и 23 марта. Всего, уточняет издание, обследование на наличие нового коронавируса прошли 1103 пассажира судна. К настоящему моменту инфекция выявлена у 103 из них, анализы 699 пассажиров дали отрицательный результат.

Лайнер Grand Princess компании Princess Cruises, следовавший по маршруту Хило (штат Гавайи) - Энсенада (Мексика), в начале марта был направлен в порт Сан-Франциско (Калифорния) после того, как на его борту был выявлен 21 случай заражения новым коронавирусом. Всего, по данным компании-оператора, на борту судна находились 3533 человека: 2422 пассажира и 1111 членов экипажа. В их числе, по данным посольства России в США, были четверо россиян, все они - члены экипажа. 17 января "все пассажиры и больше половины членов экипажа" судна сошли на берег в порту Окленда.