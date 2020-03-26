В СП заявили о росте числа не обеспеченных жильем детей-сирот

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Счетная палата не зафиксировала улучшения ситуации с обеспечением жильем детей-сирот, указав на недостаток финансирования в этой сфере и рост за 2019 год более чем на 9% очереди из детей-сирот, имеющих право на бесплатное жилье, но пока не получивших его. Об этом говорится в отчете ведомства по итогам проверки выполнения поручений президента и правительства РФ, направленных на улучшение жизни детей-сирот за период 2017-2019 годов.

"В целом ситуация с обеспечением жильем детей-сирот практически не меняется. Численность необеспеченных жильем детей-сирот, у которых право на получение жилых помещений возникло, но не реализовано, имеет устойчивую тенденцию к росту", - говорится в отчете.

Отмечается, что за 2019 год очередь детей-сирот, у которых право на получение жилья возникло, но не реализовано, увеличилась более чем на 9% - со 175 тыс. человек до 191 тыс. Всего на жилищном учете по состоянию на 1 января 2021 года состоят более 279 тыс. детей-сирот.

Среди причин, которые не позволяют реализовать задолженность перед детьми-сиротами, ведомство называет недостаток финансирования. В 2019 году на эти цели было направлено 39,2 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета 7,4 млрд рублей (18,8%), за счет региональных бюджетов - 31,8 млрд рублей. По оценкам Счетной палаты, при сохранении объема финансирования на том же уровне для полного погашения задолженности перед детьми-сиротами потребуется не менее 6-7 лет.

Кроме того, ведомство отмечает длительность сроков ожидания жилья - в среднем они составляет около 7 лет, в отдельных регионах могут превышать 30 лет (например, в республиках Чечня, Ингушетия, Мордовия, в Кабардино-Балкарской Республике и в Еврейской автономной области). В Счетной палате указали на неиспользование возможностей имеющегося невостребованного жилищного фонда в отдельных субъектах РФ, но также отметили, что не во всех регионах имеется жилье, пригодное для включения в специализированный жилищный фонд. Также в ведомстве сообщили, что ряд субъектов не обладают полной информацией о применяемых в регионах методах для эффективного решения жилищных проблем детей-сирот.

В качестве решения жилищной проблемы Счетная палата предлагает разработать дорожную карту, которая будет предусматривать участие органов власти всех уровней и включать график ликвидации задолженности в каждом регионе с учетом имеющихся жилых помещений на первичном и вторичном рынках, планируемого строительства жилья и персонифицированного подхода к каждому ребенку-сироте. Также в ведомстве предложили разделить на два направления работу по решению проблемы обеспечения жильем детей-сирот - это предоставление с 2020 года в плановом порядке жилья детям-сиротам, достигшим в текущем году 18-летнего возраста, и обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, поставленных на учет и не получивших жилье в установленный срок.

Ситуация с жильем для детей-сирот

В декабре 2019 года вице-премьер Татьяна Голикова по итогам совещания по жилищным проблемам детей-сирот сообщала, что Дмитрий Медведев, занимавший в то время пост премьер-министра, поручил разработать программу, рассчитанную на шесть лет, в результате исполнения которой должна быть полностью решена проблема с жильем для детей-сирот. Она отмечала, что по итогам совещания было дано поручение проработать вопрос не только обеспечения жильем в рамках социального найма, но и возможности предоставления государственных жилищных сертификатов, ипотеки и иных компенсационных выплат. Медведев также дал поручение Счетной палате вместе с другими контрольными органами провести проверку того, как регионы выполняют свои обязательства по обеспечению жильем детей-сирот.

В 2019 году Счетная палата предлагала в качестве одного из способов решения проблемы предоставлять жилищные сертификаты детям-сиротам, которые более 10 лет стоят в очереди на бесплатное жилье. Предполагалось, что их можно будет использовать для покупки жилья, улучшения жилищных условий или погашения ипотеки.

В конце февраля Минпросвещения подготовило законопроект, согласно которому дети-сироты смогут получить сертификат на приобретение жилья в собственность с 1 января 2021 года.