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Распространение коронавируса нового типа

Число случаев заражения новым коронавирусом в Мексике возросло до 475

За последние сутки специалисты выявили еще 70 заболевших

МЕХИКО, 26 марта. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Мексике достигло 475, за последние сутки специалисты выявили еще 70 заболевших. Об этом заявил в среду вечером на пресс-конференции заместитель министра здравоохранения республики Уго Лопес-Гателль. Трансляция его выступления велась на сайте ведомства.

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Заместитель министра, как и всегда, не использовал медицинскую маску, однако сидел на заметном расстоянии - около полутора метров - от пришедших вместе с ним коллег, следуя рекомендации соблюдать безопасную дистанцию. По словам Лопеса-Гателля, жертвами COVID-19 (заболевания, вызываемого новым коронавирусом) к настоящему времени стали шесть человек, еще 1656 врачи проверяют на наличие инфекции. О первом заболевшем в латиноамериканском государстве стало известно 28 февраля.

Во вторник власти объявили, что в Мексике началась вторая волна распространения коронавируса. Речь идет об этапе, на котором заболевают не только приехавшие из-за границы и те, кто вступал с ними в контакт, но и люди, не покидавшие страну.

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МексикаРаспространение коронавируса нового типа
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