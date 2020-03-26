Жители Чукотки смогут сдать моментальный анализ на коронавирус

АНАДЫРЬ, 26 марта. /ТАСС/. Жители Чукотского автономного округа (ЧАО) смогут сдать экспресс-тест на коронавирус и получить результат обследования через сутки. Об этом ТАСС в четверг сообщили в окружном правительстве.

На сегодняшний день лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом на Чукотке не зарегистрировано, однако в регионе имеется более тысячи экспресс-тестов на инфекцию. Пункты забора биоматериала находятся во всех учреждениях здравоохранения округа, и воспользоваться услугой может любой желающий.

"Нам дано разрешение на выполнение ПЦР-тестов (тест на базе полимеразной цепной реакции) на коронавирусную инфекцию. Сотрудники Чукотской окружной больницы прошли подготовку на базе лаборатории центра эпидемиологии. Больница имеет лицензию на постановку тестов. Мы начнем с пациентов, которые находятся на карантине в психоневрологическом интернате, так как у них много хронических заболеваний, по возрасту и они находятся в проблемной группе. Результат будет известен через сутки", - цитирует слова начальника окружного департамента здравоохранения Надежды Ищенко пресс-служба правительства ЧАО .

Как уточнила Ищенко, проводить исследования будет бактериологическая лаборатория в Анадыре. В случае предварительного положительного ответа сдававшему тест позвонят специалисты и расскажут, как действовать дальше.

С 18 марта на Чукотке введен режим повышенной готовности для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. В регионе отменены массовые мероприятия, школы и вузы перешли на дистанционное обучение, а в детских садах ввели свободное посещение. По-прежнему ограничен выезд 866 сотрудников с территории вахтового поселка "Купол" - 14 марта двоих работников предприятия госпитализировали с подозрением на коронавирус. Анализы, взятые на третий день после госпитализации, оказались отрицательными, медики проведут еще два повторных анализа. В случае отрицательных результатов карантин с "Купола" будет снят.