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Распространение коронавируса нового типа

Роспотребнадзор Приморья запретил круизному лайнеру зайти во Владивосток из-за карантина

На борту судна находятся 478 человек из разных стран

ВЛАДИВОСТОК, 26 марта. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора Приморского края запретило заход в порт Владивостока для стоянки и дозаправки круизного лайнера Costa Neoromantica с 478 людьми из разных стран на борту для защиты от распространения нового типа коронавируса. Об этом в четверг ТАСС сообщил источник в ведомстве.

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"Управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю рассмотрен запрос о согласовании захода в порт Владивосток круизного судна Costa Neoromantica с экипажем 478 человек из разных стран для пребывания с 22 марта по 5 апреля с вероятностью увеличения стоянки на неопределенный срок в целях пополнения припасов, смены экипажа и ожидания получения следующего рейсового задания. Учитывая пандемическое распространение новой коронавирусной инфекции в разных странах мира, Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю не согласовывает [заход] в порт Владивосток круизного судна", - цитирует источник ответ управления на запрос, направленный ООО "Международный круизный сервис Владивосток".

По его словам, предписание о запрете захода лайнера также было направлено в адрес капитана порта Владивосток. По данным сервиса marinetraffic.com, лайнер сейчас находится в Японском море на равном удалении от Владивостока и порта Раджин в Северной Корее.

В новость была внесена правка (06:40 мск) - уточняется месторасположение порта Раджин.

Теги
РоссияПриморский крайРаспространение коронавируса нового типа
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