В Бурятии зарегистрированы два первых случая заражения коронавирусом

УЛАН-УДЭ, 26 марта. /ТАСС/. Два первых случая заражения новой коронавирусной инфекцией зафиксированы в Бурятии. Об этом сообщается в четверг на официальном сайте правительства региона.

"В Республике Бурятия зарегистрировано два подтвержденных случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Больные госпитализированы в республиканскую инфекционную больницу, их состояние удовлетворительное", - говорится в сообщении.

В Дальневосточном федеральном округе ранее было подтверждено четыре случая заражения коронавирусом в Хабаровском крае, 14 в Якутии и два в Приморском крае.

В правительстве Бурятии отметили, что сейчас проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, в том числе идет работа с контактными лицами. В Бурятии введен режим повышенной готовности, отменены массовые мероприятия с числом участников свыше 50.

В Минздраве региона отметили, что по состоянию на 26 марта под медицинским наблюдением в Бурятии находятся 533 человека. Из них 11 человек изолированы в обсерватор, развернутый на базе социально-реабилитационного отделения в микрорайоне Верхняя Березовка. Как сообщил глава республики Алексей Цыденов на пресс-конференции в среду, для обеспечения готовности регионального здравоохранения к борьбе с коронавирусом выделено свыше 20 млн рублей из резервного фонда.