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Распространение коронавируса нового типа

Китай стремится объединить усилия со странами G20 в борьбе с пандемией

Пекин надеется, что на предстоящем экстренном саммите G20, посвященном задачам эффективной борьбы с пандемией, будет достигнут важный консенсус

ПЕКИН, 26 марта. /ТАСС/. Китайское правительство стремится к солидарности и активному взаимодействию со странами G20 для осуществления плодотворной борьбы с глобальным распространением нового коронавируса. Об этом заявил в четверг заместитель главы МИД КНР Ло Чжаохуэй.

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"Мы готовы объединить усилия с государствами - членами G20, к активным действиям ради плодотворных результатов", - сообщил он на пресс-конференции.

По словам дипломата, Пекин надеется, что на предстоящем экстренном саммите G20, посвященном задачам эффективной борьбы с пандемией, будет достигнут важный консенсус, который позволит стабилизировать социально-экономическую ситуацию в мире. Ло Чжаохуэй отметил, что Китай готов продолжить предоставлять помощь другим странам, напомнив, что власти КНР уже оказали значительную поддержку более чем 80 государствам.

26 марта президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин примут участие в экстренном саммите "двадцатки", посвященном борьбе с коронавирусом, который пройдет в формате видеоконференции.

Теги
КитайРаспространение коронавируса нового типа
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