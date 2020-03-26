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Распространение коронавируса нового типа

"Ъ": РФПИ инвестирует в производство аналога "Фавипиравира" для лечения коронавируса

Фонд создает совместное предприятие с фармацевтической компанией "Химрар"

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) создает совместное предприятие с фармацевтической компанией "Химрар" по производству аналога японского препарата "Фавипиравир" для лечения коронавируса. Об этом сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном в четверг.

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"Мы создаем совместное предприятие с фармацевтической компанией "Химрар" по производству препарата "Фавипиравир", который был исходно изобретен в Японии. Мы планируем уже в этом году произвести 60 млн упаковок, подаем на экстренное одобрение препарата в России", - сказал он.

По словам Дмитриева, фонд инвестирует в СП "сотни миллионов рублей".

В середине марта РФПИ инвестировал в российскую компанию ООО "Медпромресурс", созданную для продвижения новой российско-японской диагностической системы по выявлению коронавируса. Партнерами фонда в этой компании стали японская К. R. Mirai Genomics и "Генетические технологии". Система получила одобрение Росздравнадзора для применения в России.

О препарате

"Фавипиравир" был разработан японской корпорацией Fujifilm Holdings ("Фудзифилм холдингс") для лечения гриппа. Он эффективно применялся для борьбы с лихорадкой Эбола. В конце февраля министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като заявил, что Япония намерена использовать "Фавипиравир" для лечения пациентов с коронавирусом. 18 марта глава Центра биотехнологий при Министерстве науки и техники КНР Чжан Синьминь сообщил, что препарат "Фавипиравир" показал клиническую эффективность при лечении заболевания, вызываемого коронавирусом.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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