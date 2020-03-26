Китай поможет Пакистану построить больницу для зараженных коронавирусом

ПЕКИН, 26 марта. /ТАСС/. Китайские власти в ближайшее время окажут содействие Пакистану в строительстве временной специальной больницы для инфицированных новым коронавирусом. Об этом сообщил в четверг заместитель главы Государственного управления по развитию международного сотрудничества КНР Дэн Боцин.

"Китай окажет содействие Пакистану в строительстве временной карантинной больницы, - сказал он на пресс-конференции. - КНР и Пакистану приходится преодолевать [схожие] трудности в борьбе с пандемией, китайская сторона готова делиться опытом, а также предоставлять Исламабаду экстренную гуманитарную помощь".

По словам чиновника, Пекин уже направил пакистанской стороне четыре партии грузов - тест-комплекты, защитную одежду, медицинские маски и аппараты искусственной вентиляции легких. "Мы верим, что благодаря такому сотрудничеству Китай, Пакистан и прочие страны смогут одержать победу над пандемией", - подытожил Дэн Боцин.