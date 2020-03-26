{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Роскачество посоветовало на удаленке отказаться от фастфуда и пить меньше алкоголя

Специалисты также рекомендуют ограничивать употребление жирной и жареной пищи и отдавать предпочтение мясу птицы, кролика, рыбе, творогу, яйцам
Описание
© Максим Григорьев/ТАСС

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/.  Роскачество рекомендует россиянам во время удаленной работы из-за коронавируса отказаться от заказа фастфуда, минимизировать употребление алкоголя и заниматься спортом в домашних условиях. Об этом говорится в сообщении Роскачества.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Советы экспертов Роскачества позволят не набрать лишний вес и сохранить физическую форму и тонус, отмечается в сообщении. В первую очередь необходимо скорректировать питание и отказаться от фастфуда и вредных перекусов - пиццы, бургеров, картошки фри, чипсов, соленых орешков. Кроме того, не стоит злоупотреблять алкоголем - напитки этой категории калорийны сами по себе и усиливают аппетит.

Большинство продуктов рекомендуется отваривать, запекать в духовке или готовить на пару. Количество употребленных в пищу жиров необходимо контролировать, но отказываться от них нельзя, поскольку они помогают укрепить и защитить организм. При сокращенной двигательной активности жиры необходимо употреблять, из расчета 1 г жира на 1 кг вашего веса. Полезные жиры содержатся в авокадо, рыбе, орехах, сливочном или растительном масле.

Также необходимо добавлять в рацион больше клетчатки - злаков, овощей, фруктов - и не забывать о воде. Вода также помогает контролировать количество употребляемой пищи: люди иногда путают жажду с чувством голода, и стакан воды может спасти от переедания, говорят специалисты Роскачества. При этом по возможности необходимо планировать свой рацион на день исходя из трех основных приемов пищи и двух перекусов, не превышая допустимое количество потребляемых в сутки калорий исходя из вашей физической активности за день.

Эксперты также рекомендуют стараться побольше двигаться дома, делать утреннюю зарядку, разминку и растяжку в течение дня. Если хочется разнообразить упражнения или сделать подходы к ним более системными - в интернете есть масса видеокурсов с короткими тренировками в домашних условиях.

Чтобы поддерживать спортивную форму во время самоизоляции, специалисты рекомендуют заниматься дома три-четыре раза в неделю по часу в день. При этом лучше чередовать функциональную тренировку и растяжку, поскольку при функциональных тренировках мышцы забиваются и в них скапливается молочная кислота. В результате возникает боль в мышцах, и это затрудняет выполнение упражнений.

Что касается рационального совмещения тренировок и приемов пищи, если вы собираетесь потренироваться утром, позавтракать стоит как минимум за 30-40 минут до тренировки. Завтрак в этом случае должен быть углеводным. Можно съесть йогурт, банан или батончик мюсли. Если тренировка запланирована на день или вечер, то прием пищи должен быть не менее чем за 1,5-2 часа до занятия. Если после основного приема пищи прошло более чем 3 часа, перекусите за 30-40 минут до занятия, рекомендуют в Роскачестве.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
"Россия-24" перешла на удаленный режим работы
Вместо логотипа телеканала в эфире появилась надпись "Сидим Дома"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС