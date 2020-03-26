Роскачество посоветовало на удаленке отказаться от фастфуда и пить меньше алкоголя

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Роскачество рекомендует россиянам во время удаленной работы из-за коронавируса отказаться от заказа фастфуда, минимизировать употребление алкоголя и заниматься спортом в домашних условиях. Об этом говорится в сообщении Роскачества.

Советы экспертов Роскачества позволят не набрать лишний вес и сохранить физическую форму и тонус, отмечается в сообщении. В первую очередь необходимо скорректировать питание и отказаться от фастфуда и вредных перекусов - пиццы, бургеров, картошки фри, чипсов, соленых орешков. Кроме того, не стоит злоупотреблять алкоголем - напитки этой категории калорийны сами по себе и усиливают аппетит.

Большинство продуктов рекомендуется отваривать, запекать в духовке или готовить на пару. Количество употребленных в пищу жиров необходимо контролировать, но отказываться от них нельзя, поскольку они помогают укрепить и защитить организм. При сокращенной двигательной активности жиры необходимо употреблять, из расчета 1 г жира на 1 кг вашего веса. Полезные жиры содержатся в авокадо, рыбе, орехах, сливочном или растительном масле.

Также необходимо добавлять в рацион больше клетчатки - злаков, овощей, фруктов - и не забывать о воде. Вода также помогает контролировать количество употребляемой пищи: люди иногда путают жажду с чувством голода, и стакан воды может спасти от переедания, говорят специалисты Роскачества. При этом по возможности необходимо планировать свой рацион на день исходя из трех основных приемов пищи и двух перекусов, не превышая допустимое количество потребляемых в сутки калорий исходя из вашей физической активности за день.

Эксперты также рекомендуют стараться побольше двигаться дома, делать утреннюю зарядку, разминку и растяжку в течение дня. Если хочется разнообразить упражнения или сделать подходы к ним более системными - в интернете есть масса видеокурсов с короткими тренировками в домашних условиях.

Чтобы поддерживать спортивную форму во время самоизоляции, специалисты рекомендуют заниматься дома три-четыре раза в неделю по часу в день. При этом лучше чередовать функциональную тренировку и растяжку, поскольку при функциональных тренировках мышцы забиваются и в них скапливается молочная кислота. В результате возникает боль в мышцах, и это затрудняет выполнение упражнений.

Что касается рационального совмещения тренировок и приемов пищи, если вы собираетесь потренироваться утром, позавтракать стоит как минимум за 30-40 минут до тренировки. Завтрак в этом случае должен быть углеводным. Можно съесть йогурт, банан или батончик мюсли. Если тренировка запланирована на день или вечер, то прием пищи должен быть не менее чем за 1,5-2 часа до занятия. Если после основного приема пищи прошло более чем 3 часа, перекусите за 30-40 минут до занятия, рекомендуют в Роскачестве.