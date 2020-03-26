{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

"Аэрофлот" и Uzbekistan Airways вывезли из Ташкента в РФ еще 425 россиян

Первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован в Узбекистане 15 марта

ТАШКЕНТ, 26 марта. /ТАСС/. Авиакомпании "Аэрофлот" и Uzbekistan Airways в четверг вывезли из Ташкента в Москву еще 425 россиян и 33 иностранца после того, как Узбекистан в целях борьбы с распространением нового коронавируса прекратил транспортное сообщение со всеми странами.

"26 марта из международного аэропорта имени Ислама Каримова в Ташкенте вылетели в Москву два борта авиакомпаний "Аэрофлот" и Uzbekistan Airways, в которых находятся, соответственно, 373 и 85 человек, в том числе 425 россиян и 33 иностранца ", - сообщили ТАСС в посольстве РФ в Ташкенте. Как отметили в диппредставительстве, ранее "Аэрофлот" и Uzbekistan Airways уже осуществили несколько чартерных рейсов из Ташкента в РФ, которыми в общей сложности вывезено 2414 россиян.

15 марта в Узбекистане был выявлен первый в республике случай заражения коронавирусом нового вида. В этот же день власти объявили карантин во всех детсадах и учебных заведениях, отменили все массовые мероприятия и приостановили транспортное сообщение со всеми странами. Затем были закрыты все развлекательные заведения, предприятия общепита, магазины и рынки непродовольственных товаров. С 24 марта была закрыта для въезда и выезда любого вида транспорта столица республики. По последним данным, число случаев заражения коронавирусом в Узбекистане достигло 59.

Теги
УзбекистанРоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
"Россия-24" перешла на удаленный режим работы
Вместо логотипа телеканала в эфире появилась надпись "Сидим Дома"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС