"Аэрофлот" и Uzbekistan Airways вывезли из Ташкента в РФ еще 425 россиян

ТАШКЕНТ, 26 марта. /ТАСС/. Авиакомпании "Аэрофлот" и Uzbekistan Airways в четверг вывезли из Ташкента в Москву еще 425 россиян и 33 иностранца после того, как Узбекистан в целях борьбы с распространением нового коронавируса прекратил транспортное сообщение со всеми странами.

"26 марта из международного аэропорта имени Ислама Каримова в Ташкенте вылетели в Москву два борта авиакомпаний "Аэрофлот" и Uzbekistan Airways, в которых находятся, соответственно, 373 и 85 человек, в том числе 425 россиян и 33 иностранца ", - сообщили ТАСС в посольстве РФ в Ташкенте. Как отметили в диппредставительстве, ранее "Аэрофлот" и Uzbekistan Airways уже осуществили несколько чартерных рейсов из Ташкента в РФ, которыми в общей сложности вывезено 2414 россиян.

15 марта в Узбекистане был выявлен первый в республике случай заражения коронавирусом нового вида. В этот же день власти объявили карантин во всех детсадах и учебных заведениях, отменили все массовые мероприятия и приостановили транспортное сообщение со всеми странами. Затем были закрыты все развлекательные заведения, предприятия общепита, магазины и рынки непродовольственных товаров. С 24 марта была закрыта для въезда и выезда любого вида транспорта столица республики. По последним данным, число случаев заражения коронавирусом в Узбекистане достигло 59.