Роспотребнадзор определит потребность в расходных материалах для анализа на коронавирус

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору определить потребность в закупке расходных материалов для проведения анализа на коронавирус и предоставить эту информацию в Минпромторг России. Об этом говорится в поручениях, опубликованных в четверг на сайте правительства по итогам заседания Координационного совета при Правительстве РФ 25 марта.

"Совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обобщить данные по наличию расходных материалов для обеспечения забора проб, их доставки в лаборатории, осуществляющие тестирование на наличие новой коронавирусной инфекции, <...> определить потребность в объеме закупок указанных расходных материалов и представить информацию в Минпромторг России", - говорится в сообщении. Срок исполнения поручения - 26 марта 2020 года.

Ведомству также поручили к 27 марта представить в правительство график поставок в субъекты этих расходных материалов, исходя из необходимости обеспечения их постоянного наличия в лабораториях.