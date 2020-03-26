В Приамурье детям до 16 лет запретили посещать торговые центры без родителей

ТАСС, 26 марта. Власти Амурской области ввели запрет на посещение торговых и развлекательных центров детям до 16 лет без сопровождения родителей для защиты от заражения коронавирусом. Об этом в четверг сообщается на сайте регионального правительства.

"Принято решение временно установить запрет на посещение развлекательных, торговых, игровых центров детьми до 16 лет без сопровождения родителей. Сейчас ученики школ и ссузов находятся на каникулах или дистанционном обучении. Соблюдение этого положения будут контролировать сотрудники УВД", - говорится в сообщении.

Кроме того, запрещается в регионе проводить спортивные и культурные массовые мероприятия, коллективные посещения музеев. Также власти Приамурья намерены остановить работу ночных клубов, развлекательных зон в барах и ресторанах.

"Эти меры приняты для того, чтобы исключить присутствие в закрытом помещении большого количества людей", - уточняется в сообщении.

Сейчас в Приамурье нет подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Власти региона подготавливают изолятор на 280 мест в одной из больниц Благовещенска. Плановые госпитализации в больницах Приамурья приостановлены.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 440 тыс. человек, зафиксировано более 20 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 658 случаев заражения, 29 человек вылечились и выписаны из больниц, два человека умерли. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.