{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

В Приамурье детям до 16 лет запретили посещать торговые центры без родителей

За соблюдением действия запрета станут следить сотрудники полиции

ТАСС, 26 марта. Власти Амурской области ввели запрет на посещение торговых и развлекательных центров детям до 16 лет без сопровождения родителей для защиты от заражения коронавирусом. Об этом в четверг сообщается на сайте регионального правительства.

На эту тему
Роспотребнадзор дал рекомендации по соблюдению карантина на дому

"Принято решение временно установить запрет на посещение развлекательных, торговых, игровых центров детьми до 16 лет без сопровождения родителей. Сейчас ученики школ и ссузов находятся на каникулах или дистанционном обучении. Соблюдение этого положения будут контролировать сотрудники УВД", - говорится в сообщении.

Кроме того, запрещается в регионе проводить спортивные и культурные массовые мероприятия, коллективные посещения музеев. Также власти Приамурья намерены остановить работу ночных клубов, развлекательных зон в барах и ресторанах.

"Эти меры приняты для того, чтобы исключить присутствие в закрытом помещении большого количества людей", - уточняется в сообщении.

Сейчас в Приамурье нет подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Власти региона подготавливают изолятор на 280 мест в одной из больниц Благовещенска. Плановые госпитализации в больницах Приамурья приостановлены.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 440 тыс. человек, зафиксировано более 20 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 658 случаев заражения, 29 человек вылечились и выписаны из больниц, два человека умерли. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

 

Теги
РоссияАмурская областьРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Совфед может 15 апреля рассмотреть закон об усилении наказания за нарушение карантина
Там не планируют назначать дополнительное пленарное заседание по этому вопросу
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС