Зюганов, несмотря на возраст, будет работать в Госдуме на пленарной неделе

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на следующей неделе, в которую пройдут три пленарных заседания Госдумы, будет, как и обычно, работать в здании на Охотном ряду.

"Да. Я буду проводить [собрание] фракции, перед вами [СМИ] комментарий проведу. Работаем", - заявил политик ТАСС.

Президент Владимир Путин объявил неделю 30 марта - 5 апреля нерабочей, однако это не распространяется на органы власти всех уровней, в том числе Госдуму.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в среду призвала сенаторов пройти тест на коронавирус. По мнению Зюганова, протестировать всех депутатов Госдумы будет затруднительно, такие меры надо применять точечно - к народным избранникам с симптомами ОРВИ.

"Если вдруг возникли сомнения, температурка вылезла, то важно знать, в каком состоянии, что делать... А всех [тестировать] нет необходимости, да и службы не справятся", - добавил он.

В середине марта депутат от КПРФ Владимир Бортко предложил разрешить возрастным депутатам покинуть пленарное заседание Госдумы. Спикер Госдумы Вячеслав Володин ответил, что этот вопрос уже обсуждался, такое предложение получило поддержку руководителей фракций, "и не только по возрастному принципу - все зависит в том числе от самочувствия человека". В июне прошлого года Зюганов отметил 75-летний юбилей.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее рекомендовал москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, ограничить контакты с людьми и соблюдать домашний режим.