{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Зюганов, несмотря на возраст, будет работать в Госдуме на пленарной неделе

В июне прошлого года лидер КПРФ отметил 75-летний юбилей. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал москвичам старше 65 лет соблюдать домашний режим

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на следующей неделе, в которую пройдут три пленарных заседания Госдумы, будет, как и обычно, работать в здании на Охотном ряду.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Да. Я буду проводить [собрание] фракции, перед вами [СМИ] комментарий проведу. Работаем", - заявил политик ТАСС.

Президент Владимир Путин объявил неделю 30 марта - 5 апреля нерабочей, однако это не распространяется на органы власти всех уровней, в том числе Госдуму.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в среду призвала сенаторов пройти тест на коронавирус. По мнению Зюганова, протестировать всех депутатов Госдумы будет затруднительно, такие меры надо применять точечно - к народным избранникам с симптомами ОРВИ.

"Если вдруг возникли сомнения, температурка вылезла, то важно знать, в каком состоянии, что делать... А всех [тестировать] нет необходимости, да и службы не справятся", - добавил он.

В середине марта депутат от КПРФ Владимир Бортко предложил разрешить возрастным депутатам покинуть пленарное заседание Госдумы. Спикер Госдумы Вячеслав Володин ответил, что этот вопрос уже обсуждался, такое предложение получило поддержку руководителей фракций, "и не только по возрастному принципу - все зависит в том числе от самочувствия человека". В июне прошлого года Зюганов отметил 75-летний юбилей.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее рекомендовал москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, ограничить контакты с людьми и соблюдать домашний режим.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичВолодин, Вячеслав ВикторовичМатвиенко, Валентина ИвановнаЗюганов, Геннадий АндреевичКПРФРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Совфед может 15 апреля рассмотреть закон об усилении наказания за нарушение карантина
Там не планируют назначать дополнительное пленарное заседание по этому вопросу
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС