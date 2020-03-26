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Распространение коронавируса нового типа

Россия не будет организовывать вывозные рейсы для своих граждан из Китая

В республике в настоящее время эпидемиологическая ситуация стабильна

ПЕКИН, 26 марта. /ТАСС/. Российские власти не намерены организовывать спецрейсы для вывоза своих граждан из КНР, где наблюдается стабильная эпидемиологическая ситуация. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении посольства РФ в Китае.

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"В связи с пандемией в ряде стран были приняты ограничительные меры по закрытию воздушного сообщения без предварительного уведомления авиационных властей России и введения временного режима для вывоза пассажиров, - указали в диппредставительстве. - По оценкам китайских властей и Всемирной организации здравоохранения, эпидемиологическая ситуация в КНР в целом нормализовалась, высокой степени угрозы жизни и здоровью граждан, находящихся на территории Китая, не наблюдается. В этой связи организации вывозного рейса российских граждан из КНР не планируется".

С учетом непростой обстановки в мире, продолжили в посольстве, МИД РФ будет организовывать вывозные рейсы в государствах, где россияне из-за распространения коронавируса оказались в затруднительной ситуации и не в состоянии вернуться на Родину. "Российские граждане, находящиеся в КНР, имеют возможность покинуть территорию страны", - уточняет диппредставительство.

В сообщении отмечается, что по состоянию на 26 марта по-прежнему функционирует регулярное прямое авиасообщение между Москвой и тремя городами Китая (Пекином, Шанхаем и Гуанчжоу). Посольство также напоминает, что, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, пассажиры международных авиарейсов, возвращающихся из-за рубежа, обязаны пройти 14-дневный карантин с момента въезда на территорию России.

Теги
РоссияКитайРаспространение коронавируса нового типа
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