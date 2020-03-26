В Facebook намерены информировать пользователей по всему миру о коронавирусе

НЬЮ-ЙОРК, 26 марта. /ТАСС/. Американская корпорация Facebook, которой принадлежит одноименная социальная сеть, объявила в среду о намерении в ближайшее время сделать доступным для пользователей по всему миру сервис, с помощью которого можно оперативно получать достоверную информацию о новом коронавирусе.

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"На прошлой неделе мы открыли центр информирования о COVID-19. Он сейчас доступен в верхней части ленты новостей Facebook в ряде стран. В нем в режиме реального времени публикуется последняя информация от управлений здравоохранения государств и международных организаций, таких как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), - говорится в заявлении компании. - Вскоре центр информирования о COVID-19 будет доступен по всему миру".

В компании отметили, что ранее уже более 1 млрд пользователей Facebook и Instagram были ознакомлены через эти соцсети с материалами ВОЗ и других организаций. Представители Facebook подчеркнули, что разрешают ВОЗ бесплатно публиковать в соцсети свои объявления, а другим организациям, работающим в сфере здравоохранения, позволят делать это на льготных условиях.

В заявлении констатируется, что ранее миллионы пользователей принадлежащего Facebook приложения WhatsApp подписались на ежедневные оповещения ВОЗ, касающиеся вируса. Кроме того, власти ряда стран распространяют через данное приложение рекомендации относительно того, как не заразиться вирусом.