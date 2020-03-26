Сенатор прокомментировал информацию о нахождении Людмилы Нарусовой в больнице в Коммунарке

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Сенатор от Республики Тыва Людмила Нарусова приняла решение о самоизоляции, так как контактировала с людьми, вернувшимися из-за границы. Об этом ТАСС сообщил в четверг глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

"Она не присутствовала вчера на пленарном заседании. По имеющейся информации, она сама приняла решение самоизолироваться, потому что контактировала с людьми, приехавшими из-за границы", - сказал Тимченко.

Он уточнил, что не знает, были ли у нее какие-то симптомы заражения коронавирусной инфекцией. О местонахождении Нарусовой в настоящий момент глава комитета СФ также не располагает информацией. На последнем заседании комитета по конституционному законодательству и госстроительству, членом которого она является, сенатор также не присутствовала.

ТАСС пока не удалось получить комментарий самой Нарусовой.

В четверг ряд Telegram-каналов сообщил о том, что она была доставлена в больницу в Коммунарке.