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Сенатор прокомментировал информацию о нахождении Людмилы Нарусовой в больнице в Коммунарке

Глава комитета Совета Федерации Вячеслав Тимченко сообщил, что Нарусова приняла решение о самоизоляции из-за того, что контактировала с вернувшимися из-за границы. Тимченко не знает, были ли у нее какие-то симптомы заражения коронавирусом
Глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко Кирилл Зыков/АГН "Москва"
Описание
Глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко
© Кирилл Зыков/АГН "Москва"

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Сенатор от Республики Тыва Людмила Нарусова приняла решение о самоизоляции, так как контактировала с людьми, вернувшимися из-за границы. Об этом ТАСС сообщил в четверг глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

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"Она не присутствовала вчера на пленарном заседании. По имеющейся информации, она сама приняла решение самоизолироваться, потому что контактировала с людьми, приехавшими из-за границы", - сказал Тимченко.

Он уточнил, что не знает, были ли у нее какие-то симптомы заражения коронавирусной инфекцией. О местонахождении Нарусовой в настоящий момент глава комитета СФ также не располагает информацией. На последнем заседании комитета по конституционному законодательству и госстроительству, членом которого она является, сенатор также не присутствовала.

ТАСС пока не удалось получить комментарий самой Нарусовой.

В четверг ряд Telegram-каналов сообщил о том, что она была доставлена в больницу в Коммунарке.

Теги
РоссияТимченко, Вячеслав СтепановичНарусова, Людмила БорисовнаРаспространение коронавируса нового типа
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