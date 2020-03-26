Минтруд: максимальный размер пособия по безработице увеличится почти в 1,5 раза

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Максимальный размер пособия по безработице вырастет почти в 1,5 раза, до 12130 рублей, выплаты в новом размере начнутся уже с апреля. Об этом рассказали ТАСС в четверг в пресс-службе Минтруда.

Ранее президент России Владимир Путин в своем телеобращении к гражданам предложил увеличить пособие по безработице до уровня МРОТ.

"Максимальный размер пособия по безработице будет увеличен почти в 1,5 раза. Ранее максимальный размер пособия по безработице составлял 8 тыс. рублей, в апреле он будет увеличен до уровня минимального размера оплаты труда - до 12130 рублей", - сообщили в ведомстве и добавили, что новый порядок выплат начнет действовать уже в апреле.

"По поручению президента [России Владимира Путина] будет усилена поддержка граждан, вынужденно оставшихся без работы. Ранее максимальный размер пособия по безработице не дотягивал до уровня прожиточного минимума, равного минимальному размеру оплаты труда. В ближайшее время мы внесем необходимые изменения в нормативную базу и граждане, оставшиеся без работы, смогут получать до 12130 рублей", - приводит пресс-служба слова министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова.

Кроме того, в Минтруде сообщили, что вырастет также максимальное пособие для граждан предпенсионного возраста с 11280 рублей до 12130 рублей.