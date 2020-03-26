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Клишас сообщил, что тест Нарусовой на коронавирус показал отрицательный результат

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству заверил, что сенатор здорова
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Сенатор от Республики Тыва Людмила Нарусова сделала тест на коронавирус, результат отрицательный, она здорова. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что сенатор была отправлена в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус.

"Нарусова здорова. Говорил с ней, она сдавала тест, это правда, результат отрицательный. Вируса нет", - сказал Клишас.

Он сообщил, что утром разговаривал с ней по телефону. "Она была бодрая, обсудила со мной рабочий вопрос текущий, на здоровье не жаловалась", - сказал Клишас.

Глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко сообщил, что по имеющейся у него информации Нарусова приняла решение о самоизоляции, так как контактировала с людьми, вернувшимися из-за границы. На пленарном заседании в среду и на заседании комитета по законодательству во вторник, членом которого она является, Нарусова отсутствовала.

 

Теги
РоссияКлишас, Андрей АлександровичНарусова, Людмила БорисовнаРаспространение коронавируса нового типа
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