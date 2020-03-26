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Исследование: почти 80% родителей следят за действиями детей в интернете

Главной угрозой для детей в интернете родители считают порнографию и эротический контент, а также группы смерти, указывается в докладе "Детский Рунет - 2019"
Описание
© Stuart Jenner/Shutterstock/FOTODOM

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Почти 80% российских родителей признались, что следят за тем, какие сайты посещают их дети в интернете. Об этом говорится в докладе "Детский Рунет - 2019", подготовленный Институтом исследования интернета под эгидой Минкомсвязи РФ.

Согласно исследованию, в среднем 20% родителей не следят за тем, чем занимаются их дети в сети. Однако чем старше ребенок, тем этот показатель снижается: 90% родителей детей в возрасте менее семи лет следят за их действиями в сети, в возрастной группе 8-10 лет этот процент ниже - 87%, 11-13 лет - 81,6%, 14-17 лет - 60,8%.

Самыми популярными способами ограничения потребления онлайн-контента родители называют запрет пользоваться интернетом (17%), ограничение по времени (11%) и программы родительского контроля (9%). Беседами и убеждениями пытаются повлиять на своих детей в 7% случаев, а установкой паролей лишь в 2%. При этом 72,5% родителей считают актуальной проблему защиты персональных данных детей, а 5% родителей вовсе не слышали о такой проблеме.

Угрозы для детей в Рунете

По мнению родителей, главной угрозой для детей в интернете является порнография и эротический контент (14,9%). На втором месте - контент о суициде или так называемые группы смерти в соцсетях (10,8%). Также родителей волнует контент, содержащий насилие или агрессию (9,9%), получение ненужной или неподходящей по возрасту информации (8,8%). При этом 7% родителей считают, что интернет для их ребенка не представляет никакой угрозы.

В зависимости от возраста детей меняется и восприятие их родителями угроз в интернете. Так, для детей младше семи лет основной угрозой (14,4%) называют агрессию и жестокость, "взрослый" контент - на третьем месте (10,8%). Родители детей в возрасте 8-10 лет больше всего опасаются порнографии (18,1%), а также насилия и жестокости (13,8%).

Контента 18+ и групп, склоняющих к суициду, больше всего боятся и родители детей в возрасте 11-13 лет (по 16,3%). Родители подростков со своей стороны больше всего беспокоят различные угрозы (15,4%) и порнографический контент (14,6%).

Итоги года в "детском Рунете"

В целом по итогам 2019 года сайты с детским контентом посещали 26 млн человек (рост 6,1% год к году). На платформах, включая соцсети и видеохостинги, потребителей детского контента было 45 млн человек (+9,7%), а включая детей и родителей из стран ближнего и дальнего зарубежья - 59,3 млн человек (+12%).

Наиболее популярным видом деятельности детей в интернете родители считают онлайн-игры (59%), причем в этой категории дети как играют, так и смотрят стримы по играм. Смотрят фильмы и мультфильмы, а также другие видео, в частности, видеоблоги, 53% детей. 42% детей учатся онлайн, сидят в соцсетях, читают новости и ищут различную информацию - по 26%, проводят время на форумах - 7%.

Опрос родителей проводился организацией "ФОМнибус" среди совершеннолетних граждан в 104 населенных пунктах из 53 субъектов РФ в декабре 2019 года.

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