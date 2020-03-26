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Распространение коронавируса нового типа

В нескольких американских штатах из-за коронавируса ввели временные ограничения на аборты

Речь идет о штатах Миссисипи, Огайо и Техас

ВАШИНГТОН, 26 марта. /Корр. ТАСС Дарья Ряжских/. Власти американских штатов Миссисипи, Огайо и Техас причислили аборты к необязательным медицинским процедурам, которые следует отменять или переносить на более поздний срок. Таким образом, как сообщает в среду телекомпания СNN, чиновники рассчитывают снизить нагрузку на местную систему здравоохранения и освободить ресурсы, необходимые в условиях вспышки нового коронавируса.

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Так, департамент здравоохранения Миссисипи 19 марта потребовал от местных медучреждений "отложить проведение необязательных процедур" до тех пор, пока не сократятся масштабы распространения в стране вызываемого новым коронавирусом заболевания. Конкретного перечня таковых процедур ведомство не привело, однако губернатор штата Тейт Ривз на пресс-конференции во вторник пообещал принять меры в отношении единственной в Миссисипи занимающейся абортами клиники, если та не будет следовать указаниям местного департамента здравоохранения. При этом Ривз, по данным СNN, подчеркнул, что подобные ограничения связаны исключительно с необходимостью сберечь средства индивидуальной защиты для тех, кого затронула вспышка коронавируса.

В Техасе, согласно указу, подписанному губернатором штата Грегом Эбботтом в минувшие выходные, всем клиникам придется отложить аборты, которые не являются необходимыми для сохранения жизни и здоровья женщины. Данная мера будет действовать вплоть до 21 апреля. "Как жители Техаса мы должны действовать вместе, чтобы остановить распространение заболевания и сделать так, чтобы у наших медицинских работников и учреждений были все необходимые ресурсы для борьбы с вирусом", - прокомментировал распоряжение губернатора генеральный прокурор штата Кен Пэкстон, которого цитирует СNN. По словам генпрокурора, нарушение этих требований грозит штрафом в размере до $1 тыс. или лишением свободы на шесть месяцев.

Власти Огайо в середине прошлой недели обратились к местным клиникам с требованием приостановить проведение "необязательных процедур", в том числе абортов.

Все эти меры вызвали негативную реакцию у сторонников права на аборты, которые, как отмечает СNN, обвиняют чиновников в использовании ситуации вокруг коронавируса в целях продвижения своей политической повестки. "Пациенты не могут ждать, пока закончится пандемия, чтобы безопасно [для здоровья] сделать аборт", - заявила глава компании Whole Woman's Health Эми Хэнгстром Миллер, слова которой приводит СNN.

В США право на аборты активно оспаривается церковью и консервативными слоями общества. Правые политики не оставляют надежды добиться пересмотра принятого Верховным судом в 1973 году решения по делу "Роу против Уэйда", подтвердившего право женщин на прерывание беременности. Врачи и клиники, делающие аборты, регулярно подвергаются пикетированию, угрозам, а порой и прямым нападениям.

В США, согласно информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, ВОЗ и других официальных источников, зафиксировано более 65 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 900 человек.

Теги
СШАРаспространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
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