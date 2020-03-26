В Адыгее подтвердили первый случай коронавируса

МАЙКОП, 26 марта. /ТАСС/. Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Адыгее, сообщил ТАСС в четверг первый заместитель министра здравоохранения республики Максим Коробко.

"Это первый выявленный случай коронавируса в республике. Анализы были отправлены в Москву, пришло подтверждение окончательное о коронавирусе. Заболевший - студент из Москвы, учебу там прекратили, он приехал домой", - сказал он.

Студент помещен в инфекционную больницу, где развернут госпиталь для больных с коронавирусной инфекцией. Медработники контролируют состояние здоровья членов семьи молодого человека, которые находятся в режиме самоизоляции.