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Распространение коронавируса нового типа

В Адыгее подтвердили первый случай коронавируса

Зараженный - студент из Москвы

МАЙКОП, 26 марта. /ТАСС/. Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Адыгее, сообщил ТАСС в четверг первый заместитель министра здравоохранения республики Максим Коробко.

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"Это первый выявленный случай коронавируса в республике. Анализы были отправлены в Москву, пришло подтверждение окончательное о коронавирусе. Заболевший - студент из Москвы, учебу там прекратили, он приехал домой", - сказал он.

Студент помещен в инфекционную больницу, где развернут госпиталь для больных с коронавирусной инфекцией. Медработники контролируют состояние здоровья членов семьи молодого человека, которые находятся в режиме самоизоляции.

Теги
РоссияАдыгеяРаспространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
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