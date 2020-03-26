МИД проработает шаги по реализации решений по борьбе с коронавирусом в России

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. МИД России с другими ведомствами в четверг проработает практические шаги по реализации решений, принятых по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса на территории РФ. Об этом сообщили ТАСС в российском дипведомстве.

Заседание президиума прошло 25 марта.

Россия с 27 марта прекратит регулярное и чартерное международное авиасообщение за исключением полетов, связанных с вызовом россиян из стран с широким распространением коронавируса. МИД РФ не позднее 27 марта должен направить в Минтранс, Роспотребнадзор, Минздрав, МВД и "Аэрофлот" сформированные по состоянию на 26 марта списки россиян, планирующих вернуться в РФ. До 30 марта дипведомство должно направить всю имеющуюся информацию о россиянах, находящихся в стране пребывания и желающих вернуться в РФ, для организации их вывоза.

Гражданам, находящимся за рубежом и не имеющим возможности вернуться в Россию из-за ограничительных мер, введенных в государствах пребывания, рекомендовано "принять необходимые меры для обеспечения своего нахождения в стране пребывания и охраны своего здоровья с учетом того, что при возвращении в РФ потребуется пребывание на 14-дневном карантине". МИД РФ поможет организовать их проживание и продление срока действия документов, на основании которых они находятся в стране пребывания. Минфину поручено при необходимости обеспечить незамедлительное выделение МИД России бюджетных средств на указанные задачи.