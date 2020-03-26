Совфед может 15 апреля рассмотреть закон об усилении наказания за нарушение карантина

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Совет Федерации может рассмотреть законопроект, ужесточающий ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, на очередном заседании 15 апреля. Как сообщил ТАСС глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, проводить в связи с этим внеочередное пленарное заседание не планируется.

"Совет Федерации может рассмотреть закон об усилении мер уголовной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил на очередном заседании палаты 15 апреля, если к тому моменту Госдума примет его. Назначать дополнительное пленарное заседание по этому вопросу не планируется", - сказал Клишас.

Законопроект был внесен в Госдуму 25 марта. Он предусматривает усиление ответственности за нарушения санитарно-эпидемиологических правил, повлекшие угрозу массового заболевания, а также устанавливает ответственность в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишения свободы на срок до семи лет, если указанные деяния повлекли по неосторожности смерть двух или более лиц.

Авторами законопроекта выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Правительство РФ дало положительный отзыв на инициативу, у Верховного суда РФ замечаний к документу нет. Накануне глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас направил положительный отзыв на законопроект в комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству.