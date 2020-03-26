Роспотребнадзор посоветовал, как общаться с детьми о коронавирусе

"Детям бывает трудно понять, что они видят в интернете или по телевизору - или слышат от других людей, - поэтому они могут быть особенно уязвимы к ощущениям тревоги, стресса и расстройства. Но открытый поддерживающий разговор с вашими детьми может помочь им понять, справиться и даже принести пользу другим", - говорится в сообщении.

Так, в ведовстве подготовили ряд советов, как обсудить с ребенком эту тему. Прежде всего, родителям следует пригласить его к беседе, задавать открытые вопросы и слушать, принимая его чувства. Если дети еще маленькие и ничего не слышали о вспышке, то тему поднимать не стоит, достаточно напомнить им о правилах гигиены.

Кроме того, нужно говорить ребенку правду доступным для него языком, а также объяснить, что не вся информация в интернете является достоверной, лучше всего доверять экспертам. "Один из лучших способов защитить детей от коронавируса и других заболеваний - это просто поощрять регулярное мытье рук <...> Мойте руки в танце, чтобы весело изучить правила мытья рук. Вы также можете показать детям, как прикрывать локтем кашель или чихание, объяснить, что лучше не подходить слишком близко к людям, у которых есть эти симптомы, и попросить их рассказать вам, есть ли у них жар, кашель или затрудненное дыхание", - рассказывают в ведомстве.

Также следует напомнить детям, что они вряд ли заразятся коронавирусом. "Объясните, что коронавирус не имеет никакого отношения к тому, как кто-то выглядит, откуда он или на каком языке говорит. Если в школе их обзывали или издевались, они могут рассказать взрослому, которому они доверяют", - добавляют в Роспотребнадзоре.

Наконец, детям важно знать, что люди помогают друг другу, проявляя доброту и щедрость. "Поделитесь историями о работниках здравоохранения, ученых и молодежи, среди прочих, которые работают над тем, чтобы остановить вспышку и обеспечить безопасность сообщества. Большим утешением может быть знание того, что сострадательные люди принимают меры", - посоветовали в ведомстве.