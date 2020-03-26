Закрытие ресторанов и парков. Какие дополнительные меры вводят в Москве из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин ввел дополнительные ограничения в связи с распространением коронавируса. Они будут действовать с 28 марта по 5 апреля.
Вводятся следующие ограничения:
- закроются рестораны, кафе, бары, столовые, кроме обслуживания на вынос и доставки заказов;
- будет приостановлена работа магазинов за исключением аптек, продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости;
- прекращается посещение ВДНХ, парка им. Горького, "Царицыно" и "Коломенское", "Зарядье", "Сокольники", "Кусково";
- приостанавливается предоставление услуг, требующих личного присутствия (например, парикмахерских). При этом услуги в сфере социального обслуживания, транспортные услуги, банковские и страховые услуги, услуги ЖКХ и связи, похоронные услуги по-прежнему будут доступны.
- рекомендовано воздержаться от посещения религиозных объектов.