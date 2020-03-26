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Распространение коронавируса нового типа

Закрытие ресторанов и парков. Какие дополнительные меры вводят в Москве из-за коронавируса

Главный вход в Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького в Москве
© Александр Щербак/ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин ввел дополнительные ограничения в связи с распространением коронавируса. Они будут действовать с 28 марта по 5 апреля.

Вводятся следующие ограничения:

  • закроются рестораны, кафе, бары, столовые, кроме обслуживания на вынос и доставки заказов;
  • будет приостановлена работа магазинов за исключением аптек, продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости;
  • прекращается посещение ВДНХ, парка им. Горького, "Царицыно" и "Коломенское", "Зарядье", "Сокольники", "Кусково";
  • приостанавливается предоставление услуг, требующих личного присутствия (например, парикмахерских). При этом услуги в сфере социального обслуживания, транспортные услуги, банковские и страховые услуги, услуги ЖКХ и связи, похоронные услуги по-прежнему будут доступны.
  • рекомендовано воздержаться от посещения религиозных объектов.
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