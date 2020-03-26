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Приморский океанариум предлагает виртуальные экскурсии по комплексу

Посетить онлайн-экскурсию можно на сайте учреждения
Описание
© Юрий Смитюк/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 26 марта. /ТАСС/. Приморский океанариум, территория и экспозиционный корпус которого с 21 марта закрыты для посещения, в четверг запустил виртуальный 3D-тур по комплексу. Посетить онлайн-экскурсию можно на сайте учреждения, сообщили ТАСС в пресс-службе океанариума.

"Наши двери сейчас закрыты, но мы готовы рассказывать об океане и его обитателях в удаленном режиме. Кроме 3D-тура, будут доступны видео экскурсии по океанариуму, а еще у пользователей интернета появится возможность посмотреть на тренировку морских млекопитающих не выходя из дома", - сообщили в пресс-службе учреждения и отметили, что отсутствие посетителей никак не отразилось на условиях содержания животных.

Рыбы, пингвины и обитатели террариумов живут в обычном режиме, в обязательном порядке проходят тренировки у морских млекопитающих: дельфинов, моржа, белух и байкальских нерп. Это важно для поддержания хорошего физического состояния животных. В океанариуме отметили, что многие артисты привыкли ко вниманию зрителей и скучают по заполненному аквастадиону. "К примеру, наша звезда - морж Миша - в присутствии зрителей ведет себя иначе, больше старается. А сейчас немножко ленится. У него есть несколько вариантов программы - более полный и облегченный. Во многом от настроения Михаила зависит, по какому сценарию все пойдет. И сейчас, когда зрителей нет совсем, морж чаще выбирает сокращенный вариант тренировки", - сообщили в океанариуме.

Наставники байкальских нерп также уверены, что их подопечные скучают по гостям. Совсем недавно нерпы научились рисовать картины, и посетители океанариума смогут увидеть, как они это делают, как только комплекс снова будет открыт.

Приморский океанариум создан по поручению президента РФ и быстро стал одним из наиболее популярных туристических мест региона. Океанариум является частью Национального научного центра морской биологии имени А. В. Жирмунского ДВО РАН. Это первый и единственный океанариум страны, который входит в структуру Российской академии наук.

Теги
РоссияПриморский крайДальний Восток
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