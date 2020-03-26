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Распространение коронавируса нового типа
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Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 840

В оперативном штабе также сообщили о двух летальных случаях, связанных с коронавирусной инфекцией
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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 182 и сейчас составляет 840 человек, случаи заражения зафиксированы в 56 регионах страны. Выздоровели на данный момент 38 человек, сообщили журналистам в четверг в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

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"В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 840 случаев коронавирусной инфекции в 56 регионах. За сутки выписаны по выздоровлению девять человек. За весь период выписано 38 человек. Зарегистрировано два летальных случая, связанных с коронавирусной инфекцией, в Москве", - говорится в сообщении штаба.

Согласно данным штаба, новые 182 случая заражения коронавирусом в России зафиксированы в 18 регионах страны:

  • Москва - 136 (число заразившихся коронавирусом возросло с 410 до 546);
  • Свердловская область - 7;
  • Санкт-Петербург - 5;
  • Пермский край - 5;
  • Республика Саха (Якутия) - 4;
  • Ставропольский край - 3;
  • Республика Татарстан - 3;
  • Челябинская область - 3;
  • Красноярский край - 3;
  • Псковская область - 2;
  • Самарская область - 2;
  • Ханты-Мансийский АО - 2;
  • Республика Бурятия - 2;
  • Республика Хакасия - 1;
  • Кемеровская область - 1;
  • Новосибирская область - 1;
  • Томская область - 1;
  • Хабаровский край - 1.
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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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