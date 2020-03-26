Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 840

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 182 и сейчас составляет 840 человек, случаи заражения зафиксированы в 56 регионах страны. Выздоровели на данный момент 38 человек, сообщили журналистам в четверг в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

"В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 840 случаев коронавирусной инфекции в 56 регионах. За сутки выписаны по выздоровлению девять человек. За весь период выписано 38 человек. Зарегистрировано два летальных случая, связанных с коронавирусной инфекцией, в Москве", - говорится в сообщении штаба.

Согласно данным штаба, новые 182 случая заражения коронавирусом в России зафиксированы в 18 регионах страны: