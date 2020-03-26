Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 840

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 182 и сейчас составляет 840 человек, случаи заражения зафиксированы в 56 регионах страны. Выздоровели на данный момент 38 человек, сообщили журналистам в четверг в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
"В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 840 случаев коронавирусной инфекции в 56 регионах. За сутки выписаны по выздоровлению девять человек. За весь период выписано 38 человек. Зарегистрировано два летальных случая, связанных с коронавирусной инфекцией, в Москве", - говорится в сообщении штаба.
Согласно данным штаба, новые 182 случая заражения коронавирусом в России зафиксированы в 18 регионах страны:
- Москва - 136 (число заразившихся коронавирусом возросло с 410 до 546);
- Свердловская область - 7;
- Санкт-Петербург - 5;
- Пермский край - 5;
- Республика Саха (Якутия) - 4;
- Ставропольский край - 3;
- Республика Татарстан - 3;
- Челябинская область - 3;
- Красноярский край - 3;
- Псковская область - 2;
- Самарская область - 2;
- Ханты-Мансийский АО - 2;
- Республика Бурятия - 2;
- Республика Хакасия - 1;
- Кемеровская область - 1;
- Новосибирская область - 1;
- Томская область - 1;
- Хабаровский край - 1.