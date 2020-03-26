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Распространение коронавируса нового типа
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Минздрав рекомендует врачам выписывать рецепты с максимальным сроком действия

В ведомстве отметили, что это позволит пациентам максимально сократить число визитов в поликлиники
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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Минздрав России рекомендовал медицинским работникам выписывать рецепты на лекарства для пациентов с хроническими заболеваниями с максимальным сроком действия, чтобы сократить число посещений поликлиник. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе министерства.

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"Минздрав России напоминает медицинским работникам, что в период распространения новой коронавирусной инфекции особенно важно для снижения количеств контактов и соблюдения режима самоизоляции пациентами выписывать рецепты с максимально возможным сроком действия с учетом сроков курсового лечения. Это позволит пациентам максимально сократить число визитов в поликлиники", - говорится в сообщении.

Так, согласно действующим правилам, максимальный срок действия рецепта для наркотических и психотропных препаратов составляет 15 суток, для лекарств, выписанных пациентам, имеющим право на бесплатное получение или приобретение со скидкой - от 15 до 90 дней, по стандартным рецептам - от 60 дней до года, в зависимости от выбора врача. Контролировать ситуацию с выпиской рецептов поручено Росздравнадзору.

"Минздрав России обращает внимание на необходимость создания условий для соблюдения амбулаторными пациентами режима самоизоляции и максимального снижения числа контактов с другими людьми. В этой связи медицинским работникам рекомендуется проводить телефонный обзвон пациентов с хроническими заболеваниями и не приглашать их на прием. При обострении состояния таким пациентам рекомендуется вызывать врача на дом или скорую помощь", - добавили в пресс-службе.

Ранее Минздрав РФ разрешил получение рецептурных препаратов для пациентов с хроническими заболеваниями в аптеках на время карантина родственниками, знакомыми или волонтерами.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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