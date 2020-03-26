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Распространение коронавируса нового типа

Кабмин уточнил перечень иностранцев, которые могут въехать в Россию

В частности, въезд разрешен членам семей, опекунам и попечителям граждан РФ при условии предъявления копии документа, подтверждающего степень родства
Описание
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Правительство РФ уточнило перечень иностранцев, которые могут въезжать в Россию в качестве исключения. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте кабмина.

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В нем отмечается, что запрет на въезд в Россию не будет распространяться на должностных лиц постоянного комитета Союзного государства, а также членов их семей. Также в страну смогут въезжать иностранцы - сотрудники Межправительственной фельдъегерской связи.

Документ уточняет основания для разрешения въезда в страну для ряда других категорий иностранцев и апатридов. Так, граждане государств, в отношениях с которыми у РФ действуют международные договоры о безвизовых поездках граждан, въезжающие в РФ в качестве курьеров дипломатической связи либо в связи со смертью близкого родственника, смогут пересечь границу при условии предъявления действительных документов, удостоверяющих их личность, и копии свидетельства либо справки о смерти, а также документа, подтверждающего степень родства с умершим.

Члены семьи (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные), опекуны и попечители граждан РФ, въезжающих в страну, также смогут попасть на территорию РФ при условии предъявления копии документа, подтверждающего степень родства.

16 марта правительство РФ ограничило въезд иностранцев и лиц без гражданства в РФ в связи с ситуацией с распространением коронавируса.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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