Кабмин уточнил перечень иностранцев, которые могут въехать в Россию

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Правительство РФ уточнило перечень иностранцев, которые могут въезжать в Россию в качестве исключения. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте кабмина.

В нем отмечается, что запрет на въезд в Россию не будет распространяться на должностных лиц постоянного комитета Союзного государства, а также членов их семей. Также в страну смогут въезжать иностранцы - сотрудники Межправительственной фельдъегерской связи.

Документ уточняет основания для разрешения въезда в страну для ряда других категорий иностранцев и апатридов. Так, граждане государств, в отношениях с которыми у РФ действуют международные договоры о безвизовых поездках граждан, въезжающие в РФ в качестве курьеров дипломатической связи либо в связи со смертью близкого родственника, смогут пересечь границу при условии предъявления действительных документов, удостоверяющих их личность, и копии свидетельства либо справки о смерти, а также документа, подтверждающего степень родства с умершим.

Члены семьи (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные), опекуны и попечители граждан РФ, въезжающих в страну, также смогут попасть на территорию РФ при условии предъявления копии документа, подтверждающего степень родства.

16 марта правительство РФ ограничило въезд иностранцев и лиц без гражданства в РФ в связи с ситуацией с распространением коронавируса.