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Компанию на Кубани привлекли к ответственности за взрывы возле домов

Руководители предприятия привлечены к административной ответственности

КРАСНОДАР, 26 марта. /ТАСС/. Ростехнадзор выявил нарушения при проведении взрывных работ у акционерного общества "Медвежья гора" на карьере в Северском районе Краснодарского края. Руководители предприятия привлечены к административной ответственности, сообщила пресс-служба депутата Госдумы Натальи Костенко.

"Как сообщил Ростехнадзор, АО "Медвежья гора" не только нарушило сам ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", но и "Правила безопасности при взрывных работах", таким образом, полностью подтвердив опасения граждан. Должностные лица компании привлечены к административной ответственности", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в феврале Костенко направляла в Ростехнадзор просьбу провести проверку деятельности компании в связи с коллективной жалобой жителей станицы Дербентской Северского района. Они сообщили депутату, что в январе 2019 года АО "Медвежья гора" произвело несколько взрывов горного хребта, в связи с чем жители прилегающих территорий высказывали опасения, что это повлечет разрушение их домов, нанесет ущерб имуществу, а также отразиться на состоянии окружающей среды Северского района в целом.

Теги
РоссияКраснодарский край
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