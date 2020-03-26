СМИ: первые заразившиеся коронавирусом были связаны с рынком морепродуктов в Ухане

ПЕКИН, 26 марта. /ТАСС/. Подавляющее большинство из первых 27 пациентов, у которых был выявлен коронавирус нового типа, были связаны с рынком морепродуктов "Хуанань" в городе Ухань (административный центр провинции Хубэй, Центральный Китай), который считается первичным очагом коронавируса. Об этом пишет в четверг авторитетное шанхайское издание "Пэнпай" , которое ссылается на уханьский городской комитет по вопросам гигиены и здравоохранения. Вместе с тем, признает издание, "до сих пор не было выявлено факта [первоначальной] передачи инфекции от человека человеку".

"Из списка первой группы зараженных следует, что из 27 человек 24 имели отношение к рынку "Хуанань", из них четверо были членами одной семьи. Самый первый случай заражения был установлен 11 декабря", - пишет "Пэнпай". Это была женщина по фамилии Вэй, занимавшаяся продажей живых креветок. У нее была отмечена повышенная температура тела. Торговка креветками длительное время жила в расположенном поблизости от рынка жилом доме, где она обратилась в амбулаторный пункт медицинской помощи.

"Если раньше я чувствовала недомогание, всегда шла в этот медпункт сделать укол и на второй день всегда чувствовала себя лучше. Однако в этот раз улучшения самочувствия не последовало и после двух уколов", - рассказала женщина. Лишь через пять дней она была госпитализирована. Еще 11 из первых заразившихся также предпочли поначалу обратиться в небольшие амбулатории по месту жительства.

Первым заразившимся, не связанным с рынком "Хуанань" и не имевшим дела с живыми морепродуктами, стал мужчина по фамилии Чэнь, работавший в бухгалтерии неназванной компании. Он заболел 16 декабря. Каким образом он заразился установлено не было. Более того, члены его семьи никаких защитных мер не предпринимали, однако никто из них не заразился. Сам Чэнь выздоровел.

В целом истории первых выявленных в Китае заболевших коронавирусной инфекцией не ппроясняют вопрос об истоках заболевания, изучение его первопричин продолжается, признает шанхайское издание.