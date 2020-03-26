Что входит в список непродовольственных товаров первой необходимости

Мэр Москвы Сергей Собянин 26 марта ввел дополнительные ограничения в связи с распространением коронавируса. В частности, с 28 марта по 5 апреля будет приостановлена работа всех магазинов. Открыты будут только аптеки и магазины с товарами первой необходимости.
Список товаров:
- Санитарно-гигиеническая маска
- Антисептик для рук
- Салфетки влажные
- Салфетки сухие
- Мыло туалетное
- Мыло хозяйственное
- Паста зубная
- Щетка зубная
- Бумага туалетная
- Гигиенические прокладки
- Стиральный порошок
- Подгузники детские
- Спички
- Свечи
- Пеленка для новорожденного
- Шампунь детский
- Крем от опрелостей детский
- Бутылочка для кормления
- Соска-пустышка
- Бензин автомобильный
- Дизельное топливо