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Распространение коронавируса нового типа

Что входит в список непродовольственных товаров первой необходимости

© Сергей Бобылев/ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин 26 марта ввел дополнительные ограничения в связи с распространением коронавируса. В частности, с 28 марта по 5 апреля будет приостановлена работа всех магазинов. Открыты будут только аптеки и магазины с товарами первой необходимости.

Список товаров:

  1. Санитарно-гигиеническая маска
  2. Антисептик для рук
  3. Салфетки влажные
  4. Салфетки сухие
  5. Мыло туалетное
  6. Мыло хозяйственное
  7. Паста зубная
  8. Щетка зубная
  9. Бумага туалетная
  10. Гигиенические прокладки
  11. Стиральный порошок
  12. Подгузники детские
  13. Спички
  14. Свечи
  15. Пеленка для новорожденного
  16. Шампунь детский
  17. Крем от опрелостей детский
  18. Бутылочка для кормления
  19. Соска-пустышка
  20. Бензин автомобильный
  21. Дизельное топливо
Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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