Что входит в список непродовольственных товаров первой необходимости

Мэр Москвы Сергей Собянин 26 марта ввел дополнительные ограничения в связи с распространением коронавируса. В частности, с 28 марта по 5 апреля будет приостановлена работа всех магазинов. Открыты будут только аптеки и магазины с товарами первой необходимости.

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