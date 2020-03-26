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Распространение коронавируса нового типа
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Мишустин заявил о штрафах для проявляющих "редкое легкомыслие" в условиях пандемии

Штрафы будут налагаться и на граждан, и на должностных и юридических лиц

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о введении штрафов для тех, кто не соблюдает требования в связи с коронавирусом.

"К сожалению, есть люди, которые демонстрируют редкое легкомыслие в том, что касается безопасности окружающих, даже собственного здоровья", - сказал председатель правительства на заседании кабинета министров. "Именно поэтому мы вносим поправки сегодня в Кодекс об административных правонарушениях и вводим санкции для тех, кто откажется соблюдать установленные правила, мы будем штрафовать и граждан, и должностных, и юридических лиц", - уточнил Мишустин.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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