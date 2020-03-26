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"Победа" до сих пор не получила разрешения ОАЭ на вывоз пассажиров из Дубая

В авиакомпании заявили, что делают все возможное для урегулирования ситуации

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Лоукостер "Победа" до сих пор не получил разрешения авиавластей ОАЭ на выполнение вывозного рейса из Дубая. Об этом журналистам сообщила официальный представитель авиакомпании Елена Селиванова.

"23 часа назад самолет "Победы" должен был приземлиться во Внуково и вернуть домой наших клиентов из Дубая, но до сих пор у нас нет никакой информации о возможном разрешении от властей ОАЭ. Мы не можем быть уверенными в том, что нам ответят хотя бы сегодня, но делаем все возможное, чтобы это произошло", - сказала Селиванова.

Теги
ОАЭРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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