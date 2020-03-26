Санатории Крыма будут принимать туристов по справкам об отсутствии коронавируса

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 марта. /ТАСС/. Туристы смогут заселиться в санатории Крыма только при наличии справок об отсутствии коронавируса. Поручение ограничить работу учреждений дал в среду на ежедневном совещании по предупреждению распространения инфекции на полуострове глава республики Сергей Аксенов.

Аксенов накануне попросил туристическую отрасль не увеличивать искусственно поток отдыхающих в регион на фоне распространения коронавируса. Ранее сообщалось, что в Крыму рассчитывают на существенный прирост летнего турпотока на фоне отмены авиарейсов за рубеж. Гендиректор аэропорта Симферополя Евгений Плаксин отмечал, что резко вырос объем заявок от авиакомпаний. В Крыму, по последним данным, подтверждены семь случаев заражения коронавирусом.

"Никаких заездов, только при соблюдении мер безопасности, то есть у всех [должны быть] справки о том, что у них отрицательный результат на коронавирус. Без таких справок никого не запускать, выдать документы, предписывающие ограничить работу санаториев", - сказал Аксенов.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 457 тыс. человек, зафиксировано более 21 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 840 случаев заражения, 38 человек вылечились и выписаны из больниц, два человека умерли. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.