{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Санатории Крыма будут принимать туристов по справкам об отсутствии коронавируса

Ранее глава республики Сергей Аксенов попросил представителей туротрасли не увеличивать искусственно поток отдыхающих в регион на фоне распространения коронавируса

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 марта. /ТАСС/. Туристы смогут заселиться в санатории Крыма только при наличии справок об отсутствии коронавируса. Поручение ограничить работу учреждений дал в среду на ежедневном совещании по предупреждению распространения инфекции на полуострове глава республики Сергей Аксенов.

На эту тему
Не надеясь на авось. Владимир Путин предложил комплекс мер поддержки в условиях пандемии

Аксенов накануне попросил туристическую отрасль не увеличивать искусственно поток отдыхающих в регион на фоне распространения коронавируса. Ранее сообщалось, что в Крыму рассчитывают на существенный прирост летнего турпотока на фоне отмены авиарейсов за рубеж. Гендиректор аэропорта Симферополя Евгений Плаксин отмечал, что резко вырос объем заявок от авиакомпаний. В Крыму, по последним данным, подтверждены семь случаев заражения коронавирусом.

"Никаких заездов, только при соблюдении мер безопасности, то есть у всех [должны быть] справки о том, что у них отрицательный результат на коронавирус. Без таких справок никого не запускать, выдать документы, предписывающие ограничить работу санаториев", - сказал Аксенов.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 457 тыс. человек, зафиксировано более 21 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 840 случаев заражения, 38 человек вылечились и выписаны из больниц, два человека умерли. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

 

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрымРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
В Петербурге выселили мини-отель, где мебель стояла на трубах с кипятком
Теплоснабжающая организация неоднократно выдавала предписания об освобождении подвала дома на набережной Черной речки в адрес ООО "Жилкомсервис №2" Приморского района города и собственников мини-отеля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС