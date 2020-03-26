МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Частные клиники "Медси" и "Мать и дитя" будут принимать на лечение зараженных коронавирусом. Об этом говорится в сообщении компаний.

"АО Группа компаний "Медси" первой из частных клиник перепрофилировала свой флагманский многопрофильный стационар в инфекционную больницу для оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и пневмонией. Прием пациентов в больнице в Отрадном начнется в ближайшие дни и будет проходить постепенно", - сообщили в "Медси".

Как пояснили в компании, больница рассчитана на 650 коек, на первоначальном этапе будет задействована часть из них. Кроме того, стационар дооснастили всем необходимым медицинским оборудованием, лекарствами и расходными материалами. В "Медси" круглосуточно работает медицинский штаб по коронавирусу, врачи и медицинский персонал больницы - 400 человек - прошли дополнительное обучение.

Пациентов будут принимать по ОМС и ДМС. Все остальные пациенты, находившиеся на лечении и реабилитации в клинической больнице в Отрадном, переведены в другие стационары.

Аналогичное решение было принято медицинской сетью "Мать и дитя", которой принадлежит клинический госпиталь "Лапино". "В свете распространения коронавирусной инфекции во всем мире и увеличения числа заболевших в нашей стране в интересах своих пациентов руководство ГК "Мать и дитя" приняло решение о приеме с 30 марта 2020 года в клиническом госпитале "Лапино" на лечение пациентов с подозрением на коронавирус и с внебольничной пневмонией", - говорится в сообщении.

По данным сети, для этого в госпитале существуют все возможности и профессиональные компетенции. Иные пациенты клиники переводятся в другие больницы сети.